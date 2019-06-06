Кириенко назвал приоритетную задачу государства

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о приоритетной задаче государства.
— Приоритетная задача государства — это выращивание квалифицированных лидеров, квалифицированных управленцев, квалифицированных специалистов, то есть инвестиции в человеческий капитал для государства — самое главное, — заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ.
Кириенко подчеркнул, что инвестиции — это не только деньги.
— Это в первую очередь самое главное и самое тяжёлое, это время, это время лучших управленцев страны, которое должно быть инвестировано в передачу знаний, повышение навыков, — сказал первый замруководителя АП.
Кириенко отметил, что лидерству невозможно научить по книгам — им можно только заразить.
— Это такая заразная вещь, она передаётся только от человека к человеку и никак по-другому, — резюмировал Кириенко.
Ранее Кириенко заявил, что главной чертой управленца является способность принимать решения.
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