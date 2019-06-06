Кириенко назвал приоритетную задачу государства

По его словам, лидерству невозможно научить по книгам — им можно только заразить.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о приоритетной задаче государства.

— Приоритетная задача государства — это выращивание квалифицированных лидеров, квалифицированных управленцев, квалифицированных специалистов, то есть инвестиции в человеческий капитал для государства — самое главное, — заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ.

Кириенко подчеркнул, что инвестиции — это не только деньги.

— Это в первую очередь самое главное и самое тяжёлое, это время, это время лучших управленцев страны, которое должно быть инвестировано в передачу знаний, повышение навыков, — сказал первый замруководителя АП.

Кириенко отметил, что лидерству невозможно научить по книгам — им можно только заразить.

— Это такая заразная вещь, она передаётся только от человека к человеку и никак по-другому, — резюмировал Кириенко.

Ранее Кириенко заявил, что главной чертой управленца является способность принимать решения.