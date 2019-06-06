Путин назвал мерзкой и безобразной героизацию нацизма

Президент России Владимир Путин осудил героизацию нацизма, которая происходит в ряде столиц Восточной Европы, на Украине, в Прибалтике. Лидер страны добавил, что в городах этих стран разгуливают люди со свастикой, а борются с ними только активисты еврейского движения.

— Все остальные помалкивают почему-то, исходя из сегодняшних сиюминутных соображений. Это безобразие, это мерзко просто, — сказал лидер страны на встрече с главами международных информационных агентств на полях ПМЭФ.

Президент добавил, что нельзя ни в коем случае позволять извращать историю и делать из ложных героев настоящих. Путин также призвал не забывать об уроках истории, иначе это будет предательство отцов и дедов, павших в бою.

Стоит напомнить, что на Украине день рождения Степана Бандеры стал официальным праздником. Это постановление приняла Верховная рада, одобрив в середине декабря проект празднования памятных дат и юбилеев в 2019 году. Он в годы Второй мировой войны руководил Организацией украинских националистов (ОУН)* и Украинской повстанческой армией (УПА)*, сотрудничал с фашистскими разведывательными органами, а также воевал против советских войск.

* Деятельность организаций запрещена в РФ по решению Верховного суда.