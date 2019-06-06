BadComedian опроверг заявление кинокомпании об отказе пойти на мировую

По словам блогера, никакие предложения от представителей истца к нему не поступали.

Блогер Евгений Баженов (BadComedian) опроверг заявление представителей кинокомпании Kinodanz о своём отказе обсуждать мирное разрешение спора. Об этом он заявил ТАСС. По словам блогера, никакие предложения от истца к нему не поступали, хотя у оппонентов совершенно точно есть его контакты.

— Ни одной попытки связаться с моими юристами студией не предпринималось, — недоумевает BadComedian. — У них есть мои контакты, мы можем связаться в любую секунду, но контактом они не воспользовались.

Причины, по которым Kinodanz запустила дезинформацию насчёт мирного соглашения, блогеру неизвестны.

Напомним, ранее продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев заявил о нежелании блогера решить конфликт малой кровью. По словам Мелентьева, Евгений Баженов отказался с ними встречаться, но представители Kinodanz великодушно "оставляют дверь открытой".

Ранее Kinodanz предъявила Баженову иск на один миллион рублей за обзор фильма "За гранью реальности", и теперь канал BadComedian может закрыться.

Реакция рынка оказалась неожиданной. Блогера поддержали не только его зрители и пользователи соцсетей в целом, но и представители киноиндустрии.