МВД показало видео задержания полицейских, подозреваемых в убийстве пенсионерки

Мужчины уволены из органов внутренних дел. Правоохранители устанавливают местонахождение их сообщника.

Министерство внутренних дел России показало кадры задержания двух сотрудников полиции, причастных к гибели 65-летней жительницы Элисты.

— Задержанные уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Кроме того, по итогам служебной проверки лишились своих должностей ряд руководителей республиканского МВД, ещё трое привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящее время правоохранители устанавливают местонахождение третьего подозреваемого в расправе над пенсионеркой.

Как ранее сообщал Лайф, тело женщины с признаками насильственной смерти было спрятано в бетонированной трубе. По версии следствия, в результате конфликта один из участковых задушил оппонентку, а затем вызвал двух стражей порядка, чтобы они помогли ему избавиться от тела.