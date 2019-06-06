Суд арестовал ещё одного фигуранта дела об убийстве спецназовца ГРУ

Красногорский городской суд Московской области арестовал ещё одного фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Саака Саакяна отправили в СИЗО на два месяца.

— Избрать в отношении подозреваемого Саака Саакяна меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 августа, — огласил решение судья.

Ему вменяют статью "Хулиганство". Причём на аресте Саакяна настаивало следствие, так как на свободе он мог скрыться или оказать давление на свидетелей.

Накануне арестованы были трое фигурантов, среди них и предполагаемый убийца Белянкина. Бывшего спецназовца сегодня похоронили на Митинском кладбище.