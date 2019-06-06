В Пензе мужчина выжил после удара молнии благодаря нательному кресту

Инцидент произошёл незадолго до дня рождения пострадавшего, и теперь он шутит, что у него два праздника.

Житель Пензенской области остался жив после удара молнии благодаря тому, что разряд взяли на себя нательный крест и металлическая вставка в головном уборе.

Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл 1 июня. В тот вечер, когда Николай Тюкин с коллегами занимался ремонтом трассы М5, над Пензой начала собираться гроза. По словам пострадавшего, он вместе с остальными рабочими направлялся в автобус в тот момент, когда потерял сознание, получив электрический разряд.

По рассказам коллег, молния поразила Тюкина прямо в затылок и пришлась на кепку с металлической вставкой. Кроме этого, по словам мужчины, до происшествия на шее у него висел нательный крест. Однако после удара оба предмета исчезли. По-видимому, они приняли разряд на себя.

— Они меня и спасли! — считает мужчина.

В настоящий момент пострадавший находится в пензенской больнице № 6. Медики провели тщательное обследование и не выявили у него серьёзных проблем со здоровьем. Поэтому Тюкин уже сегодня будет выписан домой. При этом врачи местного клинического учреждения отметили, что прежде не видели подобного.

После инцидента, шутит мужчина, у него не открылись экстраординарные или экстрасенсорные способности, он лишь вспомнил стихотворение, которое выучил в 16-летнем возрасте. Зато Тюкин приобрёл нечто другое — ещё одну памятную дату. У жителя Пензы теперь два дня рождения в году — день, когда он появился на свет (сегодня, 6 июня), и день, когда он пережил удар молнии.