Захарова оценила работу Мэй: Про Терезу либо хорошо, либо никак

По её словам, новое британское правительство должно понять, что сотрудничество с Россией "несёт реальные выгоды".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с Лайфом подвела итоги нахождения Терезы Мэй на должности премьер-министра Великобритании. Дипломат отметила, что про главу британского правительства нужно говорить либо хорошо, либо никак, и воздержалась от ответа.

— О Терезе Мэй либо хорошо, либо никак. Поэтому я никак, — сказала она.

Захарова добавила, что британской стороне нужно понять, что сотрудничество с Россией "несёт реальные выгоды".

— У нас ресурсы, у нас возможности. Мы культурно и гуманитарно взаимодействовали с Британией исторически. И почему, ради чего их политики заставляют людей отказываться от этого, совершенно невозможно понять, — резюмировала дипломат.

25 мая Тереза Мэй заявила, что уходит в отставку. Она покинет пост главы правительства 7 июня. Во время пресс-конференции британский премьер не смогла сдержать слёз.