Путин надеется, что участие в ПМЭФ будет для Пашиняна полезным и интересным

Президент России Владимир Путин надеется, что участие в ПМЭФ-2019 будет для премьер-министра Армении Никола Пашиняна полезным и интересным. Об этом лидер страны сказал во время встречи с Пашиняном на полях форума.

— Я не сомневаюсь, что вам будет интересно и, надеюсь, полезно поучаствовать в дискуссиях в рамках Петербургского международного экономического форума. Это хорошая площадка, чтобы встретиться с коллегами, пообщаться, обменяться мнениями по текущим вопросам экономической повестки дня, — отметил глава государства.

Также они затронули вопрос двусторонних отношений и торгово-экономического партнёрства. Пашинян в свою очередь отметил, что в Армении зафиксирован рост туристов из России.