В Подмосковье пьяные соседи избили беременную женщину за просьбу не шуметь

По данным журналистов, в подъезде велось видеонаблюдение, но записи с камер оказались стёрты.

В Подольске пьяные соседи жестоко избили ногами и столкнули с лестницы женщину на девятом месяце беременности. Она хотела, чтобы они перестали шуметь среди ночи, а оказалась в больнице. Об этом сообщила пресс-служба местного отдела МВД.

Ночью 31 мая Марина вышла на улицу и попросила соседей вести себя потише, но те кинулись на неё с кулаками. Она побежала обратно в подъезд, знакомые — за ней. Мать двоих детей на девятом месяце беременности догнали и столкнули с лестницы.

— Это были соседи, знакомые, мы лично с ними знакомы! <...> Крупный мужчина, единственный, которого мы не знаем из них, он взял меня, выдернул и бросил с верха ступенек вниз! — рассказала пострадавшая журналистам Вести.ru.

Медики не верили, что ребёнок останется жив. Ведь женщину били, в том числе по животу. Но результаты обследований говорят о том, что ребёнку ничего не угрожает.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статьям "Побои" и "Хулиганство". Шестерых причастных к избиению женщины доставили в отдел полиции.