Названы самые уязвимые для угона автомобили по версии страховщиков

Для тестирования были отобраны десять моделей, которые чаще всего страхуются по каско.

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) составил рейтинг защищённости автомобилей от угона. Для тестирования были отобраны десять моделей, которые чаще всего страхуются по каско. Подобные рейтинги регулярно составляются в ряде западных стран, но для России они оказываются неверны, потому что поставляемые в нашу страну автомобили западных марок часто сильно отличаются от иностранных аналогов в части защиты от угонов, предупреждают эксперты.

Итак, согласно выводам автостраховщиков, хуже всего от угона защищены Hyundai Creta, Renault Duster и Toyota RAV 4. Эти автомобили по результатам тестирования получили соответственно 379, 444 и 529 баллов из 1000 возможных.

Эксперты оценивали как защищённость машины от несанкционированного проникновения или запуска двигателя, так и смену идентификационных номеров кузова, номеров агрегатов и деталей.

К слову, наилучшие показатели оказались у автомобилей Land Rover Range Rover, Toyota Camry и Volkswagen Tiguan.