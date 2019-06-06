Ликвидатор аварии на ЧАЭС о пьянстве в "Чернобыле": Это всё брехня!

Показанные в сериале телеканала HBO "Чернобыль" сцены пьянства удивили участника ликвидации аварии на ЧАЭС, председателя правления брянской областной организации инвалидов-чернобыльцев "Союз "Чернобыль" Вячеслава Карнюшина.

— Я не смотрел сериал, но знакомые из Москвы рассказали о несостыковках. Не всё так, как показывают. Но алкоголизма и пьянок там не было. Я работал на самом блоке, у меня 117 бар облучения. Не было такого, всё это брехня, — заявил Карнюшин "Новостям Брянска".

Он отметил, что алкоголь ликвидаторам был не нужен — в зоне отчуждения наступало безразличие ко всему.

Ранее создателей исторического мини-сериала "Чернобыль" раскритиковала Ирена Понарошку. По мнению телеведущей, актёры, сыгравшие главные роли, не похожи на своих прототипов.

Как писал Лайф, "Чернобыль" стал самым популярным сериалом в истории, а ликвидаторы аварии на ЧАЭС сочли его достоверным. После выхода сериала поток туристов в зону отчуждения увеличился на 30%.

Подробнее о том, как отреагировали ликвидаторы на сериал "Чернобыль", читайте здесь.