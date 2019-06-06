В России появился свой "Миротворец" — сайт о взаимовыручке россиян и украинцев

Проект представляет собой энциклопедию историй о бескорыстной помощи двух народов.

Патриотическая организация "Сеть" запустила в России новый интернет-ресурс "Миротворец", посвящённый рассказам о дружбе и взаимовыручке россиян и украинцев. Об этом сообщается на официальном сайте движения.

На портале на данный момент собрано более ста историй самых различных людей: как обычных граждан, "не деливших беду на свою и чужую", так и знаменитых персон вроде Алексея Чадова, Анны Нетребко и Олега Газманова.

— Мы создаём летопись добра и взаимопомощи, пишем о тех, кто строил, учил, лечил, доставлял гуманитарную помощь. Все истории верифицированы, — говорится в сообщении.

Причиной создания сайта, отмечает администрация ресурса, являются события на Украине, а также информационная война, которая исказила смыслы некоторых вещей и подменила многие понятия, в том числе и слова "миротворец".

— Сайт с аналогичным названием стал "ареной охоты на ведьм", поиска мнимых врагов, главным источником дезинформации, — отметили создатели ресурса.

Действительно, в Незалежной также существует интернет-портал "Миротворец", однако в отличие от российского одноимённого аналога он представляет собой регулярно пополняемую базу "врагов" государства.

Туда вносят российских политиков, общественных деятелей и людей искусства. Несмотря на то что официального статуса сайт не имеет, тем, кто занесён в данную базу, могут отказать во въезде на Украину. Кроме того, там содержатся личные данные украинских политиков, которые посещали Республику Крым или Донбасс.