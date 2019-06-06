Киев признался в нехватке средств для закупки газа

Украина уже импортировала на 20 процентов больше газа, чем за аналогичный период прошлого года, отмечает Андрей Коболев.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что выполнение плана закачки газа в подземные хранилища может оборваться из-за нехватки средств для его закупки. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".

Коболев отметил, что Киев уже импортировал на 20 процентов больше газа, чем за аналогичный период прошлого года, и если продолжать в том же темпе, то к началу отопительного сезона страна сможет выйти на 20 млрд куб. метров.

— Но этому может помешать дефицит оборотных средств у "Нафтогаза"... Если проблему ликвидности не решить в ближайшие недели, закупить газ в достаточных объёмах будет невозможно, — отметил он.

Глава "Нафтогаза" также призвал высшее украинское руководство обратить на эту ситуацию внимание.