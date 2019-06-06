Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию за его отставку, которая набрала свыше 25 тысяч подписей. Однако он добавил, что нет оснований для ухода с должности.

— Конституция Украины чётко определяет условия, при которых президент страны должен покинуть свой пост. Это отставка, невозможность исполнять свои полномочия по состоянию здоровья, смещение с поста в порядке импичмента и смерть. По объективным и, надеюсь, понятным вам причинам покинуть свой пост в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 я не могу, — заявил Зеленский.

При этом он напомнил авторам петиции, что Рада отказалась одобрить инициированный им проект закона об импичменте президента. Он предложил подписавшимся под петицией потребовать от нардепов скорейшего принятия документа.

Буквально спустя несколько дней после того, как Зеленский официально вступил в должность украинского президента, на его сайте вывесили петицию за отставку лидера Незалежной. Она набрала необходимые 25 тысяч подписей, чтобы документ отправили Зеленскому на рассмотрение.