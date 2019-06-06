Мединский: Не обидно, что в США сериал о Чернобыле появился раньше, чем в России

По мнению министра культуры, поводов для обиды нет. Тем более в России готовят сразу два проекта про аварию на ЧАЭС.

Министр культуры Владимир Мединский рассказал Лайфу, что обижаться на создателей популярного сериала "Чернобыль" не за что. Хотя американцы первыми рассказали об аварии на ЧАЭС в формате сериала.

— Вы знаете, для американцев это чужая боль. А для нас своя. В таких случаях, как правило, о себе пишут позже. Большое видится на расстоянии. Это касается не только больших побед, больших успехов, но и больших трагедий, — заявил Мединский.

По словам министра, сейчас в России готовятся два больших проекта про Чернобыль.

Отметим, что сегодня телеведущая Ирена Понарошку раскритиковала американских кинематографистов за искажённое изображение в сериале министра угольной промышленности СССР Михаила Щадова, которого знала лично. При этом ликвидаторы последствий в Чернобыле высоко оценили работу HBO.