Мединский: Не обидно, что в США сериал о Чернобыле появился раньше, чем в России

Министр культуры Владимир Мединский рассказал Лайфу, что обижаться на создателей популярного сериала "Чернобыль" не за что. Хотя американцы первыми рассказали об аварии на ЧАЭС в формате сериала.
— Вы знаете, для американцев это чужая боль. А для нас своя. В таких случаях, как правило, о себе пишут позже. Большое видится на расстоянии. Это касается не только больших побед, больших успехов, но и больших трагедий, — заявил Мединский.
По словам министра, сейчас в России готовятся два больших проекта про Чернобыль.
Отметим, что сегодня телеведущая Ирена Понарошку раскритиковала американских кинематографистов за искажённое изображение в сериале министра угольной промышленности СССР Михаила Щадова, которого знала лично. При этом ликвидаторы последствий в Чернобыле высоко оценили работу HBO.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени