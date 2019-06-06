Влад Лисовец объяснил феномен очередей за кроссовками Канье Уэста

6 июня стартовали продажи новых кроссовок от рэпера Канье Уэста, желающие их купить в Москве ночевали под торговым центром и штурмовали магазин в момент его открытия. Эксперт моды Влад Лисовец рассказал Лайфу, почему молодёжь так гонится за подобными товарами.

Эксперт заметил, что самому старшему человеку в таких очередях едва ли есть 25 лет и многие из них не уверены в себе. По его словам, для любого подростка такая обувь — это заявка, признак "крутости".

Однако многие из тех, кто стоит в очередях, собираются заработать на шумихе, отмечает Лисовец.

— Для большинства людей, кто стоит в очереди, это возможность заработать, потому что потом их (кроссовки) будут перепродавать. А для остальных это реальный способ заявить о себе, потому что сейчас брендомания набирает очень серьёзные обороты, и благодаря социальным сетям все считают, что, если на тебе бренды, значит, ты очень крут, — отметил Лисовец.

Сам эксперт моды по такой обуви вычисляет "попсовых" персонажей.

— Сказать, что они очень красивые или дико оригинальные, я не могу. Потому что тренды очень сильно поменялись за это время. Но есть ещё люди, которые готовы в этом ходить, платить, и это было и будет, — добавил он.