Шакира прислала в суд своего двойника

Звезду обвиняют в уклонении от налогов на общую сумму в 14,5 миллиона евро. Слушания проходят в Каталонии.

Колумбийская певица Шакира провернула целую спецоперацию, чтобы не оказаться в объективе фотографов у здания испанского суда, куда её вызвали на допрос из-за неуплаты налогов. Папарацци дежурили у здания с самого утра, а в результате на пороге появилась не сама певица, а её двойник, сообщает газета The Guardian.

Пока у входа царила суматоха, настоящая Шакира преспокойно проникла в здание через служебный вход, так что перед судьёй предстал всё-таки "оригинал", а не "копия".

42-летняя звезда признала, что у неё имеются задолженности, однако она сотрудничает со следствием.

Как ранее сообщал Лайф, суд города Эсплугес-де-Льобрегат в Каталонии рассматривает целых шесть эпизодов неуплаты, связанных с певицей. Общая сумма оценивается в 14,5 миллиона евро.

По данным следствия, Шакира скрывала деньги через четырнадцать компаний, расположенных в нескольких офшорных зонах.