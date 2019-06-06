Путин оценил условия для работы международных инвесторов в России

Президент России Владимир Путин считает, что экономическая политика РФ создаёт условия для активной и эффективной работы международных инвесторов.

— Хочу выразить скромную надежду на то, что вы согласитесь со мной и в том, что эта политика даёт определённые результаты, и создаются условия для вашей активной и эффективной работы. Имею в виду те макроэкономические показатели, которых мы добиваемся. Это и профицит бюджета, и профицит текущего счёта платёжных операций, значительный объём международных резервов, — сказал глава государства на встрече с инвесторами в рамках Петербургского международного экономического форума.

Российский лидер выразил надежду на то, что инвесторам понравится в России и, в частности, в Петербурге на форуме и что встречи на ПМЭФ создадут условия для развития их бизнеса в РФ.

Путин подчеркнул, что Москва ставит перед собой весьма амбициозные цели развития, выраженные в национальных проектах.

Беседа главы государства с членами экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций и международными инвесторами была посвящена ключевым аспектам внутренней и внешней политики нашей страны.