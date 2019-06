Мадонна рассказала о свидании с Трампом и Вайнштейне, "преступившем черту"

Исполнительница заявила, что рада тому факту, что Вайнштейн был привлечён к ответственности после стольких лет.

Американская певица Мадонна призналась, что голливудский продюсер Харви Вайнштейн "преступил черту", когда они в 1991 году работали над документальным фильмом "В постели с Мадонной" (Madonna: Truth or Dare), и опровергла слухи о том, что она якобы приглашала Дональда Трампа на свидание. Об этом сообщает The New York Times.

— Харви переступал черты и границы и был невероятно сексуально игрив и нахален со мной, когда мы работали вместе. Он был женат в то время, и я, конечно, не была заинтересована, — заявила певица.

При этом Мадонна добавила, что она была в курсе того, что подобным образом Вайнштейн ведёт себя и с другими работницами сферы кино и шоу-бизнеса. Однако в то время все полагали, что "Харви добивается этого, потому что у него так много власти, он так успешен и все хотят с ним работать, поэтому необходимо с этим смириться".

Исполнительница добавила, что "хорошо, что тот, кто злоупотреблял властью в течение стольких лет, был привлечён к ответственности".

Кроме того, Мадонна опровергла информацию о том, что в 90-х годах позвала миллиардера и успешного предпринимателя, ныне действующего президента США Дональда Трампа на свидание. Она пояснила, что несколько раз говорила с ним по телефону в то время, как снималась для модного дома Versace в Палм-Бич. Трамп неоднократно звонил ей и искал с ней встречи.

— Мужчине, который уверен в самом себе, человеку, который уверен в самом себе, не нужно постоянно ходить вокруг, запугивая людей, — заявила Мадонна.

Напомним, скандал с участием Вайнштейна разразился осенью 2017 года, когда издание The New York Times выпустило статью, согласно которой продюсер на протяжении почти трёх десятилетий домогался своих сотрудниц. Также его обвиняют в изнасиловании нескольких женщин, в том числе несовершеннолетней. Адвокат потерпевших по делу Вайнштейна заявила, что всего жертвами его домогательств могли стать около тысячи женщин.