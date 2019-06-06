Россия сделала шаг к отмене виз с Мальдивами

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Фото © Pixabay/BKD

Правительство РФ одобрило проект соглашения о взаимной отмене визовых требований для граждан России и Мальдивской Республики, соответствующий документ подписал глава российского кабмина Дмитрий Медведев.

В распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, МИД России поручено по достижении договорённости с Мальдивами подписать соглашение об отмене визовых требований от имени российского правительства.

Ранее в силу вступило соглашение о взаимной отмене виз между Россией и Коста-Рикой. С 25 мая граждане нашей страны могут находиться в центральноамериканском государстве без виз в течение 90 дней.

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