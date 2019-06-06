Психологи назвали пять вредных для брака привычек, которыми злоупотребляют жёны

Вторую половину может подтолкнуть к уходу из семьи как излишняя самостоятельность женщины, так и постоянный контроль.

Психолог Ольга Крылова составила топ-5 самых распространённых привычек, которые преследуют российские семьи и разрушают браки. К сожалению, это впитанные с детства шаблоны поведения. Портал "Дни.ru" привёл примеры.

Первая привычка — желание женщины делать всё самостоятельно, не дожидаясь помощи мужчины. Более того, такие жёны не позволяют своим мужьям проявить даже малейшую инициативу в оказании помощи. Мужчины рядом с ними обречены быть несчастливыми, считает психолог, ведь их силу не признают.

Привычка номер два — постоянный контроль своей половины. Те, кто за всем следит, напряжены и сами себя лишают наслаждений от спонтанных решений. В их парах всё настолько стабильно, что мужчина начинает задумываться о том, что в мире полно других претенденток на его руку и сердце. Ему не нужна "мамочка", ему нужна спутница.

Третья привычка — замалчивание проблем и обид. Если речь о ссоре, молчание бесценно. Но абсолютно недопустимо таить обиды и скрывать недовольство за демонстративными односложными ответами. К сожалению, так от разъедающего изнутри чувства не избавиться.

Каждый мужчина боится быть высмеянным перед другими, и женщин, кажется, это нисколько не смущает. Это ещё одна распространённая ошибка в их поведении. Подобные ситуации заставляют мужчину задуматься: зачем жить вместе?

Завершает подборку привычка откладывать интимную близость с мужем на потом, ссылаясь на головную боль. Каждый раз, когда снова начинается приступ "мигрени", помните, что стабильный и долгий брак строится в том числе и на близости. И не удивляйтесь, если ваш мужчина будет недоволен.

Ранее Лайф также публиковал список привычек, которые чаще всего раздражают коллег. Возможно, прочитав его, вы поймёте, как наладить рабочие отношения в коллективе.