Постпред России при ЕС посочувствовал Зеленскому из-за "имперского проекта"

Постпред России при ЕС Владимир Чижов прокомментировал пафосную речь президента Украины Владимира Зеленского, с которой тот выступил в Брюсселе. Напомним, с выступлением сразу что-то пошло не так: слова Зеленского прозвучали странно, а после команда Петра Порошенко обвинила его в плагиате.

Чижов, комментируя тезисы Зеленского — Порошенко об "имперских притязаниях" России, признался, что новому украинскому гаранту он может "лишь посочувствовать".

— Во-первых, его пафос в данном вопросе несколько misplaced (неуместен). Он не имеет объективной основы, потому что никаких имперских планов у России уже больше ста лет нет, — заявил дипломат в интервью News.ru на полях Петербургского форума.

Во-вторых, отмечает Чижов, членство в Евросоюзе не сделает Украину географически дальше от Москвы.

— В-третьих, думаю, что путь Украины в Евросоюз обещает быть довольно долгим, извилистым и не лишённым терний, — добавил он.

Я ему посочувствую Чижов, говоря о Зеленском

Ранее сообщалось, что Зеленский во время встречи с главой Евросовета Дональдом Туском назвал вступление Незалежной в ЕС гибелью "российского имперского проекта". При этом пресс-секретарь экс-президента страны Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил, что Зеленский украл абзац из речи бывшего лидера Незалежной.