Си Цзиньпин стал почётным доктором СПбГУ

Председатель КНР Си Цзиньпин удостоен звания почётного доктора Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Китайскому лидеру вручили соответствующий диплом.

В беседе с Лайфом ректор СПбГУ Николай Кропачев рассказал, что звание доктора является почётным.

— Это почётная должность, говорящая об отношении учёного совета юридического факультета и учёного совета СПбГУ к работе для человека, — рассказал он.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин стал почётным доктором Университета Цинхуа. Соответствующий диплом главе государства вручили в Пекине.

Си Цзиньпин по приглашению Путина приехал в Россию для участия в 23-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). За время его пребывания лидеры двух стран приняли участие в открытии павильона панд в Московском зоопарке.