Роскомнадзор в январе примет решение по Twitter и Facebook

Роскомнадзор примет решение по поводу возможного наказания Twitter и Facebook в январе 2020 года. Ведомство рассчитывает на введение крупных штрафов вместо блокировки ресурсов.

— Очень надеюсь, что у нас помимо блокировки — единственной меры наказания нарушителя закона — появятся иные механизмы — штрафы, о которых я уже неоднократно говорил. Будем надеяться, что до Нового года такой законопроект появится и у нас появится соответствующий инструментарий, — заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью ТАСС.

Также Жаров пообещал, что в России "продолжит зависать" "Телеграм", так как ведомство продолжает работать над новыми инструментами блокировки мессенджера.

Напомним, "Твиттер" и "Фейсбук" не смогли внятно отчитаться по вопросу хранения личных данных российских пользователей. После этого в отношении компаний было начато административное производство. В апреле каждая из компаний была оштрафована на три тысячи рублей за отказ предоставить информацию о хранении данных российских пользователей.