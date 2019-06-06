Спустя 10 лет после убийства бизнесмена Калмановича задержали подозреваемых

СК РФ заявил о задержании двух мужчин, подозреваемых в убийстве предпринимателя Шабтая Калмановича, расстрелянного в Москве 2 ноября 2009 года.
Как уточнила официальный представитель СК России Светлана Петренко, следственные органы ходатайствуют об аресте подозреваемых. Расследование уголовного дела об убийстве и незаконном обороте оружия продолжается.
Напомним, Шабтай Калманович был убит, когда неизвестные, передвигавшиеся на "Ладе-приоре" без регистрационных номеров, поравнялись с автомобилем Mercedes, в котором находился предприниматель, и открыли по машине огонь. Следователи изъяли с места происшествия 19 гильз девятимиллиметрового калибра. 5 ноября 2009 года Калмановича похоронили в Израиле.
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