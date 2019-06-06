Турфирмы попросят Зеленского разрешить россиянам въезд в Чернобыль

Многие соотечественники выказали интерес к поездкам на территорию зоны отчуждения в связи с выходом сериала, повествующего об аварии на Чернобыльской АЭС.

Российские турагентства намерены направить открытое письмо в адрес президента Украины Владимира Зеленского для того, чтобы россиянам разрешили поездки в Чернобыль. Об этом сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на директора компании "Тур-Мания" Екатерину Малышеву.

По её словам, в последнее время от россиян поступало множество запросов относительно поездок в зону отчуждения. Однако в связи с запретом, наложенным на государственном уровне с украинской стороны, российские операторы были вынуждены отказать всем желающим.

— Мы бы хотели, чтобы на эту ситуацию обратило внимание вышестоящее руководство Украины, а также Ростуризм, мы под этим подпишемся с большим удовольствием, — заявила Малышева.

Напомним, что в 2018 году СБУ запретила въезд в зону отчуждения гражданам России, Пакистана, Афганистана, Ирана и Ирака. Власти Украины объяснили своё решение повышением уровня безопасности страны.

Отметим, что интерес к аварии на Чернобыльской АЭС и зоне отчуждения возрос на фоне выхода самого популярного в истории сериала "Чернобыль". Премьера шоу, производством которого занималась телекомпания HBO, в США и Великобритании состоялась 6 мая этого года. После выхода сериала поток туристов в зону отчуждения увеличился на 30%. Кстати, ликвидаторы аварии на ЧАЭС сочли его достоверным.