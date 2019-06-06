Студенты подарили Путину и Си Цзиньпину картины с пейзажами России и Китая

Студенты Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) подарили президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину картины собственного написания.

Студентка пятого курса факультета искусств СПбГУ Анастасия Шмакова подарила полотно председателю КНР. Как отметила девушка, картина "Сон о Петербурге", на создание которой ушёл учебный семестр, является импровизацией на тему молодости, университета, Северной столицы и того, что все науки находят своё отражение в искусстве.

Студент Петербургского университета из Китая в свою очередь подарил свою работу президенту России. Картина, написанная за месяц, представляет собой пейзаж региона, который охватывает самую южную часть Китая, включая провинции Гуандун-Фуцзянь, Хайнань, Гуанси-Чжуанский автономный округ, а также специальные административные районы Гонконг и Макао. Как отметил автор картины, предназначенной Путину, в своей работе он стремился отразить природную красоту своего родного края.

После торжественной церемонии обмена подарками Си Цзиньпин расписался в книге почётных гостей.

Ранее Лайф сообщал, что председатель КНР Си Цзиньпин был удостоен звания почётного доктора Санкт-Петербургского государственного университета. Китайскому лидеру вручили соответствующий диплом. На церемонии присутствовал также Владимир Путин, который поблагодарил учёный совет университета за принятое решение и поздравил китайского коллегу.