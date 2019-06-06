Леопард из национального парка ЮАР убил двухлетнего малыша

В Национальном парке Крюгера в Южной Африке леопарду удалось проникнуть на огороженную территорию и напасть на сына местных высокопоставленных сотрудников. Врачи не смогли его спасти. Об этом сообщается на сайте национальных парков ЮАР.
— Леопард убил сына сотрудника прошлой ночью, 05 июня 2019 года… Малышу было всего 2,5 года. Инцидент произошёл в 20:00 (21:00 мск), — говорится в сообщении.
Также известно, что обычно звери в нацпарках привыкают к людям и теряют перед ними страх. Поэтому рейнджеры уже ликвидировали опасное животное в целях безопасности. Вскрытие показало, что зверь ничем не болел.
Главный исполнительный директор национальных парков ЮАР Фундисиле Мкетени отметил, что с подобными ситуациями сотрудники парков сталкиваются ежедневно, и выразил искренние соболезнования семье погибшего мальчика.
— Это тот риск, который присутствует в нашей жизни, поскольку мы помогаем сохранить наши виды (животных. — Прим. ред.) на благо всех, — сказал Мкетени.
Ранее Лайф сообщал, что в национальном парке Ливонде слон убил британского солдата. Парень участвовал в антибраконьерской операции, когда на него напало животное.
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