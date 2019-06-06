В Подмосковье построят круглогодичный курорт "Тропический остров"

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Фото © Flickr / edward musiak

Он появится на территории городского округа Домодедово. Посетители смогут отдохнуть в гостиницах, банях, саунах, боулинге и кинотеатре.

В Подмосковье появится многофункциональный круглогодичный курорт "Тропический остров". Соглашение о его строительстве на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Московской области Андрей Воробьёв, директор аэропорта Домодедово Игорь Борисов и председатель совета директоров ООО "СкайКапитал" Андрей Кареев, сообщает телеканал "360".

По словам Кареева, в крытом комплексе будет поддерживаться температура в +28 градусов. На территории посадят "реальные тропические растения".

На 50 гектарах есть где развернуться. Делаем мы это в рамках масштабного проекта "Аэротрополис", который реализует аэропорт Домодедово, — рассказал Кареев.

Предприниматель подчеркнул, что для Подмосковья курорт станет флагманским проектом.

Предполагаемый объём инвестиций в "Тропический остров" — 35 миллиардов рублей. Реализовать проект, который создаст порядка тысячи рабочих мест, могут к четвёртому кварталу 2025 года.

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