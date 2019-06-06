Роскомнадзор направил Instagram запрос из-за сообщений о масштабной утечке

Роскомнадзор направил запрос и ожидает ответа от "Инстаграма" в связи с сообщениями об утечке личных данных пользователей приложения. Об этом РИА "Новости" в кулуарах Международного экономического форума в Петербурге сообщил глава ведомства Александр Жаров.

— Дело в том, что "Инстаграм" — это "созвездие" "Фейсбука", огромная компания, жутко бюрократическая. Думаю, что к концу лета что-то ответят. Они отвечают всегда, просто очень долго, — заявил Жаров.

Глава Роскомнадзора подчеркнул, что подобные запросы всегда направляются на имя генерального директора.

Как писал Лайф, в мае издание TechCrunch сообщило, что в открытом доступе оказались личные данные 49 миллионов пользователей "Инстаграма", в том числе персональная информация многих известных брендов и людей.