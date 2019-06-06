На сабантуе в Башкирии лошадь влетела в толпу людей — видео

Животное скинуло наездника и опрокинуло детскую коляску с ребёнком. К счастью, госпитализация никому не потребовалась.

На сабантуе (празднике окончания полевых работ. — Прим. Лайфа) в Башкирии лошадь влетела в толпу зрителей. Инцидент произошёл ещё 1 июня, однако видео случившегося появилось в Сети лишь сейчас.

Животное скинуло наездника и опрокинуло детскую коляску с ребёнком. К счастью, госпитализировать никого из людей не пришлось.

Ранее Лайф рассказывал, что в Башкирии пассажирский автобус протаранил табун лошадей, внезапно выбежавших на проезжую часть.