Криптозоолог рассказал, почему ФБР боится правды о снежном человеке

Федеральное бюро расследований США никогда не признает тот факт, что йети существует. Такую точку зрения выразил криптозоолог, глава московского представительства Международного центра гоминологии Игорь Бурцев.

По его данным, снежные люди (существование которых не доказано) обладают сильным потенциалом и их существование невыгодно раскрывать. Поэтому, по мнению эксперта, на межгосударственном уровне действует запрет на их изучение.

Бурцев считает, что ФБР нарочно ввело людей в заблуждение, заявив, что направленные на анализ волоски принадлежат оленю.

— Все данные говорят о том, что они обладают очень сильными паранормальными способностями. Они могут быть использованы в любых целях — скажем, даже в военных. Конечно, ФБР это невыгодно раскрывать, — цитирует криптозоолога НСН.

При этом Бурцев отметил, что в США развито исследование снежных людей и некоторые из жителей даже вступали с ними в контакт.

Ранее Федеральное бюро расследований США опубликовало документы анализа образцов, которые могли принадлежать снежному человеку.