Глава Роспотребнадзора возложила ответственность за здоровье детей на McDonald’s

Ежедневно сеть быстрого питания посещает около 500 тысяч российских несовершеннолетних.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s, являющаяся самым популярным заведением у несовершеннолетних, должна быть ответственна за здоровье детей. Об этом сообщает "Говорит Москва".

— Огромная, на мой взгляд, социальная ответственность лежит на компании, которая формирует здоровье детей в значительной части стран на всей нашей планете, — отметила Попова в обращении к гендиректору "McDonald’s в России" Марку Карене на Петербургском международном экономическом форуме.

В свою очередь бизнесмен отметил, что американская корпорация строго соблюдает все международные и российские нормы и требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов.

При этом, по данным издания, в России рестораны фастфуда McDonald’s являются наиболее популярными заведениями среди несовершеннолетних граждан. Ежедневно эту сеть посещает около 500 тысяч детей в возрасте до 18 лет.

Ранее Лайф писал, что в McDonald’s заявили, что откажутся от искусственных ароматизаторов и консервантов при производстве бургеров.