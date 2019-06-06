В Самарской области задержали работников морга, требовавших деньги за выдачу тел

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Выяснилось, что задержанные вымогали средства у родственников погибших около пяти лет и даже незаконно основали на территории больницы магазин ритуальных услуг.

В городе Чапаевске Самарской области 6 июня задержали сотрудников местного морга, требовавших деньги за выдачу тел умерших. Видео задержания опубликовали в соцсетях.

Как уточняется, на задержанных патологоанатома и сотрудника медэкспертизы в региональную общественную организацию "Благо" неоднократно поступали жалобы от жителей города.

После нескольких сообщений члены организации провели своё расследование, а затем передали всю информацию правоохранительным органам.

В результате выяснилось, что задержанные вымогали средства у родственников погибших около пяти лет и даже основали на территории больницы магазин ритуальных услуг.

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