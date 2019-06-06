На ПМЭФ обсудили цензуру в Интернете

Лекция "Цензура в Сети. Мировые практики законодательного регулирования в Интернете" прошла в рамках Петербургского международного экономического форума.

Участники отметили важную роль Всемирной паутины в наше время, которая является основой регулирования отношений в обществе. При этом Россия выступает за умеренное регулирование только тех сфер, участники которых не вырабатывают единые правила коммуникации.

В ходе лекции отмечалось, что государство стремится выработать такие правила коммуникации, которые могли бы быть как в формате саморегулирования, так и в формате вынужденного регулирования в отсутствие инициативы снизу.

По мнению председателя Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина, сегодня распространение информации проходит не по традиционным каналам СМИ, а через Интернет, а роль информационных технологий ежедневно увеличивается. При этом растущее количество источников информации вынуждает государство вставать на защиту своих граждан от недостоверной информации. Характерно это не только для РФ, как отметил Левин, но и для всего мира.

— Мы приняли закон, предусматривающий, что за недостоверную информацию СМИ не блокируют, а дают возможность её удалить, — отметил Левин.