Под Липецком три человека погибли в ДТП с автобусом

2538

Фото © LIFE

В Липецкой области три человека погибли в столкновении двух автомобилей и пассажирского автобуса. В распоряжении Лайфа оказались фото с места инцидента.

Как стало известно Лайфу, авария произошла на трассе Липецк — Елец в десяти километрах от областного центра. После столкновения двух легковушек одну их них отбросило прямо на автобус.

<p>Фото © LIFE</p>

Отмечается, что все погибшие ехали в одном из легковых автомобилей. Добавим, что автобус направлялся из Липецка в Москву. Причины ДТП выясняются.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×