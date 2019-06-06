Под Липецком три человека погибли в ДТП с автобусом

В Липецкой области три человека погибли в столкновении двух автомобилей и пассажирского автобуса. В распоряжении Лайфа оказались фото с места инцидента.

Как стало известно Лайфу, авария произошла на трассе Липецк — Елец в десяти километрах от областного центра. После столкновения двух легковушек одну их них отбросило прямо на автобус.

Отмечается, что все погибшие ехали в одном из легковых автомобилей. Добавим, что автобус направлялся из Липецка в Москву. Причины ДТП выясняются.