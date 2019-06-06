Генконсульство РФ проверяет, есть ли россияне среди пострадавших в ДТП в Дубае

Генеральное консульство РФ в Дубае осуществляет проверку, есть ли среди 17 погибших в ДТП с туристическим автобусом россияне. Об этом сообщает RT со ссылкой на представительство России в столице ОАЭ.

— Пока мы не владеем информацией, есть ли среди погибших граждане России. Пока проверяем информацию, ничего не известно, — пояснил представитель консульства.

По уточнённым данным, в аварии погибло 17 пассажиров.

Как ранее писал Лайф, по сообщению полиции Дубая, в ДТП с туристическим автобусом попал 31 иностранец.