В Дагестане ФСБ пресекла деятельность 15 ячеек "Свидетелей Иеговы"

Сотрудники ФСБ в Дагестане пресекли деятельность 15 ячеек секты "Свидетели Иеговы"* в республике. Об этом РИА "Новости" сообщили в региональном СУ СКР.

— Управлением ФСБ по Республике Дагестан в рамках возбуждённого уголовного дела по статье 282.2 УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации" пресечено функционирование в Республике Дагестан 15 ячеек запрещённой экстремистской организации "Свидетели Иеговы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение нескольких лет членами ячейки осуществлялись законспирированные сборы, на которых изучалась экстремистская литература, а также методы координации по распространению деятельности организации.

Сотрудники спецслужб задержали руководителей секты, которые занимались вербовкой жителей Дагестана после прохождения обучения в зарубежных центрах.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.