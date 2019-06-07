За реконструкцию настоящей пушки нижегородским историкам грозит до 5 лет тюрьмы

Двое жителей региона сконструировали артиллерийское орудие русской армии XVIII – начала XIX века, за что им теперь светят две уголовные статьи.

Двух историков из Нижнего Новгорода могут осудить за реконструкцию боевой пушки. Об этом пишет паблик "Типичный Нижний Новгород".

Согласно его данным, историки сконструировали орудие ещё шесть лет назад. Пушка стояла в качестве экспоната в здании молодёжного объединения Сарова, пока минувшей зимой её не привезли на театрализованную военно-историческую реконструкцию, где она не успела выстрелить. Орудие изъяли, направив его на экспертизу в Москву.

Проведённое исследование показало полную пригодность сооружённой историками пушки, похожей на артиллерийское орудие, стоявшее на вооружении у Русской армии в XVIII — начале XIX века.

В данный момент в отношении историков-реконструкторов решается вопрос о возбуждении уголовных дел за незаконное хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей и боеприпасов, а также за незаконное изготовление огнестрельного оружия. Максимальное наказание, которое грозит гражданам Нижнего Новгорода, — до пяти лет лишения свободы.