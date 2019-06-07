На севере Москвы на крыше электрички нашли тело зацепера — видео

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В Москве на крыше одного из вагонов электрички нашли тело молодого человека, который, предположительно, был зацепером.

Как стало известно Лайфу, парня убило разрядом тока. Его обнаружили в то время, когда электричка стояла на Белорусском вокзале. После чего состав отогнали на станцию Рабочий посёлок по запасному пути и вызвали спасателей.

В данный момент ожидается отключение подачи напряжения, чтобы снять тело молодого человека с электрички.

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