На севере Москвы на крыше электрички нашли тело зацепера — видео

В Москве на крыше одного из вагонов электрички нашли тело молодого человека, который, предположительно, был зацепером.

Как стало известно Лайфу, парня убило разрядом тока. Его обнаружили в то время, когда электричка стояла на Белорусском вокзале. После чего состав отогнали на станцию Рабочий посёлок по запасному пути и вызвали спасателей.

В данный момент ожидается отключение подачи напряжения, чтобы снять тело молодого человека с электрички.