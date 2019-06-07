Правительство обсуждает возможные меры по стимулированию рождения первенцев

Правительство обсуждает меры стимулирования по рождению первых детей в семьях. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в ходе Петербургского международного экономического форума.

При этом она не уточнила, присутствует ли среди мер выдача материнского капитала.

Кроме того, Голикова подтвердила, что в 2020 году материнский капитал увеличится.

— Когда будет прогноз социально-экономического развития, будут определены индексы увеличения, тогда можно будет конкретную сумму указать, — отметила вице-премьер РИА "Новости".

Как писал Лайф, ранее глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила президенту страны Владимиру Путину продлить программу материнского капитала минимум до 2025 года.

Напомним, программа маткапитала действует с 2007 года и предусматривает выдачу сертификата за рождение двух и более детей. Позже инициативу продлили до 2021 года.