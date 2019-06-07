Опрос: В США проблему фейковых новостей считают важнее терроризма

Больше половины участников опроса выразили мнение, что за борьбу с фальшивками должны отвечать журналисты, ещё 12% назвали это обязанностью правительства.

Жители США считают проблемы фейковых новостей важнее терроризма или нелегальной миграции. Соответствующий вывод сделали специалисты Pew Research Center на основе проведённого ими опроса, в котором приняли участие 6127 человек.

По их данным, 50 процентов опрошенных назвали выдуманные новости главной проблемой, в то время как 34 процента респондентов посчитали, что важнее — терроризм. Ещё 38 процентов участников опроса выразили обеспокоенность из-за нелегальной миграции.

Также в ходе опроса в числе актуальных проблем США называли насильственные преступления (их назвали 49 процентов опрошенных), изменение климата (46%), сексизм (26%) и расизм (40%).

При этом 57 процентов респондентов приписывают происхождение фейковых новостей политикам, ещё 53 — активистам. В пятёрку также вошли журналисты (за них проголосовало 36% процентов опрошенных), иностранцы (35%) и общественность в целом (26%).

Отмечается, что 53% участников опроса выразили мнение, что за борьбу с фальшивками должны отвечать журналисты, ещё 12 процентов переложили ответственность на правительство.

В общем, исследователи отметили, что больше всего проблема беспокоит республиканцев, именно они склонны винить сотрудников СМИ.