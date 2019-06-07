В Мехико сообщили об успехах в переговорах с США по пошлинам

В ходе переговоров с США по вопросу введения новых пошлин на ввоз товаров из Мексики делегация латиноамериканской страны сумела добиться небольших успехов. Об этом заявил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард, сообщает El Universal.

— Да, я думаю, что сегодня успехи были. Позднее мы вернёмся к обсуждению ряда предложенных пунктов, — заявил Эбрард.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о введении пошлин в размере 5% на товары из Мексики из-за миграционного кризиса между двумя странами.