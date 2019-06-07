Зеленский повторно предложит Раде уволить Климкина

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе ещё раз внесёт в Верховную раду предложение об увольнении главы МИД страны Павла Климкина, а также глав Минобороны и СБУ. Об этом в эфире "1+1" заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

Он также сообщил, что Зеленский направит в парламент представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко.

Напомним, 17 мая глава МИД Украины Павел Климкин подал в отставку. После этого Владимир Зеленский попросил Верховную раду отправить главу внешнеполитического ведомства в отставку вместе с главами Минобороны и СБУ. Климкин и сам просил украинский парламент принять его увольнение. Однако Верховная рада отклонила проекты постановления об отставке и увольнении Климкина.