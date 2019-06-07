В ЛНР рассказали о первом шаге мирного урегулирования конфликта

По словам главы Народной милиции народной республики, военный вопрос сейчас стоит очень остро и требует колоссальных усилий.

Снятия блокады на территории Донбасса может стать первым шагом на пути мирного урегулирования. pic.twitter.com/v93CtTYrpe — Андрей Витальевич МАРОЧКО (@Marochko_Andrey) June 6, 2019

Первый шаг к мирному урегулированию конфликта в Донбассе — снятие экономической блокады. Об этом сообщил глава Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в "Твиттере".

— Снятие блокады на территории Донбасса может стать первым шагом на пути мирного урегулирования. Военный вопрос на данный момент очень острый и требует колоссальных усилий, — написал он в соцсети.

Согласно его словам, экономика сторон нейтральная, что позволит приносить прибыль. Марочко добавляет, что если стороны конфликта сумеют договориться о снятии блокады, то и смогут заключить соглашение о мире.

Ранее Лайф писал, что представитель Украины в контактной группе Леонид Кучма предложил отменить экономическую блокаду Донбасса.