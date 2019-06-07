В ЛНР рассказали о первом шаге мирного урегулирования конфликта

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Фото: © Twitter / Ровеньки Админ

По словам главы Народной милиции народной республики, военный вопрос сейчас стоит очень остро и требует колоссальных усилий.

Первый шаг к мирному урегулированию конфликта в Донбассе — снятие экономической блокады. Об этом сообщил глава Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в "Твиттере".

Снятие блокады на территории Донбасса может стать первым шагом на пути мирного урегулирования. Военный вопрос на данный момент очень острый и требует колоссальных усилий, — написал он в соцсети.

Согласно его словам, экономика сторон нейтральная, что позволит приносить прибыль. Марочко добавляет, что если стороны конфликта сумеют договориться о снятии блокады, то и смогут заключить соглашение о мире.

Ранее Лайф писал, что представитель Украины в контактной группе Леонид Кучма предложил отменить экономическую блокаду Донбасса.

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