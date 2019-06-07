Король Испании предложил назначить Педро Санчеса на должность премьера

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Фото © Facebook/Pedro Sánchez Pérez-Castejón

Король Испании Филипп VI предложил исполняющему обязанности главы правительства Педро Санчесу занять пост председателя правительства страны. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба испанского правительства.

На следующей неделе состоятся переговоры с главами трёх главных партий, — отмечается в сообщении.

Напомним, 28 апреля в стране прошли досрочные всеобщие выборы. Победителем стала Испанская социалистическая рабочая партия Санчеса, однако поддержкой абсолютного большинства членов конгресса заручиться ей не удалось.

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