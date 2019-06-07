Лондон посоветовал Москве "изменить поведение" для улучшения отношений

Изменения в отношениях Москвы и Лондона могут произойти лишь после того, как Россия "изменит своё поведение". Об этом в беседе с Bloomberg заявил представитель британского премьер-министра Терезы Мэй — Элисон Доннелли.

Нынешнее поведение российской стороны, по мнению Доннелли, подрывает её позиции как ответственного партнёра.

Ранее президент России Владимир Путин призвал РФ и Британию перевернуть страницу со шпионами и покушениями для нормализации двусторонних отношений.