В Совфеде пообещали помочь с обеспечением мест в яслях к 2021 году

Совет Федерации выразил готовность оказать всю необходимую поддержку с целью обеспечить к 2021 году местами в младших группах детских садов всех детей в возрасте до трёх лет. Об этом заявила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

По её словам, уже сейчас показатель доступности мест в детских садах для детей в возрасте от трёх до семи лет близок к ста процентам.

— В майском указе президента чётко сказано, что к 2021 году должна быть достигнута стопроцентная доступность дошкольного образования и для детей в возрасте до трёх лет. Для них предстоит создать 255 тысяч новых мест в детских садах. И такая работа в регионах идёт, — цитирует Матвиенко "Парламентская газета".

При этом она отметила, что власти отмечают потенциал негосударственного сектора в сфере дошкольного образования и делают всё возможное для его поддержки.

Отмечается, что в дальнейшем планируют создать больше групп по присмотру и уходу за детьми в формате индивидуального предпринимательства. В поддержку этой инициативы не только проработают нормативно-правовую базу, но и будут предоставлять гранты на сумму 8,5 миллиардов рублей до конца 2024 года.

Ранее сообщалось, что Минобразования пообещало обеспечить регионы местами в яслях к 2021 году.