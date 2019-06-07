Порошенко отреагировал на скандал с речью Зеленского в Брюсселе

Отмечается, что он оценил тот факт, что его преемник приехал в Брюссель, и похвалил его за слова о необходимости сотрудничества Киева с НАТО.

Бывший президент Незалежной Пётр Порошенко заявил, что речь нового главы государства Владимира Зеленского "родилась" в его офисе.

При этом он положительно отозвался о поездке Зеленского в Брюссель и оценил его высказывание о приверженности Североатлантическому альянсу.

Вместе с тем он прокомментировал скандал вокруг речи украинского лидера, подозрительно напоминающей его собственную.

— Во-первых, я подчёркиваю, что эти слова родились в моём офисе, но, во-вторых, я очень ценю, что Украина говорит на одном языке и относительно интеграции в НАТО, и относительно интеграции в ЕС, — цитирует политика телеканал NewsOne.

Как писал Лайф, ранее Зеленский во время встречи с главой Евросовета Дональдом Туском назвал вступление Незалежной в ЕС гибелью "российского имперского проекта". При этом пресс-секретарь экс-президента страны Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил, что Зеленский украл абзац из речи бывшего лидера Незалежной. Известно, что Администрация Президента Украины начала расследование инцидента.