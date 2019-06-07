Стало известно, где будет отбывать наказание осуждённая в США россиянка Осипова

Осуждённая за похищение детей американским судом гражданка РФ Богдана Осипова будет отбывать наказание в тюрьме штата Коннектикут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участницу общественной группы поддержки россиянки, которая присутствовала на заседании суда.

— Отбывать срок Богдана будет в тюрьме штата Коннектикут, куда её перевезут в ближайшие две недели, — рассказала собеседница агентства.

После этого она не сможет покидать территорию США в течение трёх лет. Кроме того, она будет находиться под пристальным вниманием властей, а также у неё отберут паспорт.

Напомним, федеральный окружной суд города Уичито приговорил россиянку Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения за похищение и вывоз собственных детей за пределы Штатов, ей также вменяется в вину вымогательство.